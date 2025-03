Sabrina Malavolti Landi e i suoi clarinetti sbarcano al cinema: arriva “E poi si vede”

Firenze, 24 marzo 2025- Giovedì prossimo uscirà nelle sale cinematografiche italiane "E poi si vede", la commedia che segna il debutto sul grande schermo dei due fratelli siciliani noti come "I Sansoni". Il duo, già apprezzato dal pubblico televisivo e del web con milioni di visualizzazioni online e partecipazioni a programmi ben noti come Striscia la Notizia, porta in scena il suo umorismo in un film diretto da Giovanni Calvaruso, prodotto da Marco Belardi per Warner Bros Pictures con GreenBoo Production e distribuito da Warner Bros Italia.

Nel cast spiccano Fabrizio Sansone, Federico Sansone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Paride Benassai, Domenico Centamore, Maurizio Bologna, Gabriele Cicirello e Sergio Vespertino. La trama gira intorno a tre giovani in cerca di lavoro in un concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune. Ognuno di loro affronta la sfida con uno sguardo diverso: Federico, laureato in giurisprudenza per compiacere il padre consigliere; Fabrizio, avvocato solo sulla carta, impegnato nell’ennesimo concorso; e Luca, abituato ad avere sempre la strada spianata.

A firmare la colonna sonora è Fabrizio Mancinelli, compositore e direttore d’orchestra aquilano residente a Los Angeles, già candidato all’Oscar per il cortometraggio Anuja e autore di musiche per progetti Disney, Rai, Mediaset e numerosi studi internazionali. Proprio durante l’evento Sharjah Animation Conference 2024, negli Emirati Arabi Uniti, Mancinelli ha incontrato la clarinettista Sabrina Malavolti Landi, impegnata con il suo clarinetto basso nella tournée con la Florence Pop Orchestra diretta da Carlo Chiarotti. Da questa fortunata coincidenza è nata la collaborazione per la realizzazione della colonna sonora di "E poi si vede", registrata per la Film Scoring Lab Inc. di Los Angeles sotto la supervisione del producer e sound engineer Simone Papi.

Sabrina Malavolti Landi, originaria del Mugello, ha iniziato la sua formazione alla Scuola Comunale di Musica di San Piero a Sieve e oggi collabora con rinomate Fondazioni e Festival in Italia e all’estero. Oltre alle lauree in Clarinetto, Drammaturgia musicale e Scienze della Formazione primaria, è attiva con l’Associazione culturale “Camerata de’ Bardi” di Borgo San Lorenzo, promotrice di percorsi didattici e di una Stagione lirico-sinfonica. La clarinettista e Mancinelli hanno scoperto di essere entrambi legati al territorio mugellano, circostanza che ha favorito l’intesa artistica e l’impegno comune in questa nuova avventura cinematografica. Per chi desidera un assaggio, il trailer ufficiale è disponibile su YouTube: https://youtu.be/GVZeKqbDJ-A