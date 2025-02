Riapre dopo i lavori la Biblioteca Palagio di Parte Guelfa

Firenze,1 febbraio 2025 - Sono terminati i lavori strutturali di ammodernamento, finalizzati a garantire l’accessibilità di tutta la struttura, della Biblioteca Palagio di Parte Guelfa che adesso, rinnovata, riapre al pubblico lunedì 3 febbraio con il consueto orario: lunedì dalle 14 alle 22, da martedì a venerdì dalle 9 alle 22, sabato dalle 9 alle 13 e domenica da settembre a giugno dalle 10 alle 18. “Una riapertura attesa dopo una serie di interventi per rendere più accessibile la biblioteca e per migliorare i locali interni” ha spiegato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Si trova in un luogo storico e bellissimo, la Chiesa medievale di Santa Maria sopra Porta, e nel corso del tempo ha avuto varie funzioni, dall’essere sede delle riunioni dei Capitani di Parte Guelfa all’ospitare i pompieri fino a diventare biblioteca nel 1907. Un luogo di storia e di grande fascino che dopo i lavori torna ad essere aperto a tutti”. “La biblioteca di Palagio di Parte Guelfa – aggiunge il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – è ormai una vera e priopria istituzione all’interno del centro storico fiorentino, in una piazzetta storica dove ha sede anche il Calcio Storico Fiorentino. Gli interventi di ammodernamento erano attesi dai cittadini e dai turisti che adesso potranno riprendere ad utilizzare la biblioteca per consultazione di libri e riviste in spazi rinnovati e più agibili per tutti”. Con la riapertura riprendono anche le consulenze digitali, incontri gratuiti di supporto, facilitazione e assistenza guidata all’uso del pc, di Internet e degli smartphone.