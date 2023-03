Renato Zero, il concerto di Firenze: una grande serata di musica

Firenze, 8 marzo 2023 – Una grande serata di musica quella di martedì 7 marzo al Mandela Forum. Con Renato Zero sul palco per la data fiorentina del suo tour Zero a Zero.

Tantissimi fan per un concerto nel quale l’artista ha ripercorso tutti i successi della sua ultraquarantennale carriera. Una serata in cui anche alcuni vip non hanno resistito al richiamo di un concerto imperdibile. Avvistato per esempio Carlo Conti: il presentatore era in platea per godersi la festa tutta nel segno di Renato Zero.