A Renato Zero le Chiavi della Città: il dono di Firenze

Firenze, 10 marzo 2023 – Firenze celebra un grande artista come Renato Zero. E non solo con i sold out al suo tour 'Zero a zero-Una sfida in musica' ma pure con le Chiavi della città. La cerimonia su invito e dunque strettamente riservata, sarà col sindaco di Firenze Dario Nardella: si svolgerà sabato 11 marzo, alle 18.30 al Mandela Forum.

L'onorificenza rappresenta la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte cittadine e viene consegnata a personaggi di spicco: di recente è stata, ad esempio, consegnata al tennista Matteo Berrettini e al ministro Antonio Tajani.

Da Firenze è appena partito il nuovo tour di Zero: "Ho voluto iniziare il tour da Firenze perché è la città che più mi assomiglia - ha detto il cantautore romano - Sono nato artisticamente a Firenze nel 1973 al Palazzo dei Congressi. Presentavo 'No mamma no', il mio primo live. Ebbi un debutto clamoroso, con i fiorentini felici di avermi battezzato e da lì in poi iniziò la mia carriera. Ecco perché, anche se Roma è la mia città, porto Firenze nel cuore".