Ecco lo show che riporta in vita Freddie Mercury: a Firenze si cantano i Queen

Firenze, 8 gennaio 2024 – Alle spalle una lunga striscia di sold-out, all’orizzonte 30 spettacoli in oltre 20 città. Queen At The Opera, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen, torna sui palchi dei teatri italiani con il nuovo, trionfale, Celebrating Tour 2024. Classici senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, saranno interpretati da un ensemble di 30 elementi, tutti grandi professionisti, tra cui il primo violino Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone. Queen At The Opera deve il successo alla sua formula raffinata e ai grandi interpreti di uno spettacolo lontanissimo dal concetto di cover. Un meraviglioso tributo ai Queen che combina sapientemente musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show. A Firenze sarà doppio appuntamento: venerdì 2 e sabato 3 febbraio al Tuscany Hall. Inizio ore 21.