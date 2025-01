Presentato dalla Fondazione Architetti Firenze il programma di attività per il 2025

Firenze, 23 Gennaio 2025 – Presentato dalla Fondazione Architetti Firenze il programma di attività per il nuovo anno, da cui subito emergono tre macrotemi: periferie, tecnologie e materiali per l’architettura. Le iniziative, molte delle quali aperte al pubblico, puntano a coinvolgere non soltanto gli architetti e i professionisti del settore, ma anche gli appassionati e la cittadinanza, con l’obiettivo di esplorare e valorizzare aspetti innovativi dell’architettura contemporanea. Dalle visite guidate in luoghi simbolici della regione e della città di Firenze a mostre fotografiche, convegni, incontri formativi e dibattiti su temi di attualità, come l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione e la riqualificazione delle aree periferiche. Uno dei primi eventi in calendario è “Serie Continua”, partito proprio ieri, a cura delle architette e consigliere FAF Silvia Ricceri e Silvia Moretti. Qui, autori, critici e professori universitari si confronteranno su libri e riviste specializzate, discutendo le novità editoriali e i temi emergenti nel settore architettonico. Il programma prosegue con “Glance around. What else?” (dal 31 gennaio), sempre a cura di Ricceri e Moretti. La rassegna mira a mettere a confronto progetti locali con esperienze provenienti da studi di architettura internazionali, nell’intento di promuovere un dialogo costruttivo sui modi più efficaci di pianificare e realizzare interventi sul territorio e sul patrimonio edilizio. Spazio ai giovani con “Emergenti. Studi d’architettura”, a cura di Francesca Cappelli e Antonio Salvi, che partirà il13 febbraio e che prevederà presentazioni dedicate a studi di architettura emergenti che si sono distinti per originalità e impatto sociale dei loro progetti. Ancora, un focus su Intelligenza Artificiale e professione, con quello che rappresenta un altro capitolo fondamentale del programma FAF l’“Intelligenza artificiale e architettura”. Con tavole rotonde e percorsi di formazione, la Fondazione punta ad approfondire le implicazioni economiche, legali ed etiche che questa tecnologia comporta per i professionisti del settore. In programma anche una mostra fotografica sulle stazioni ferroviarie toscane e tra gli eventi più attesi, “Architetture ferroviarie in Toscana 1850 – 2025” – promosso dalla Presidente FAF Caterina Bini e realizzato con Fondazione FS e Fondazione Alinari – che offrirà una panoramica storica sulle stazioni della regione, con una mostra fotografica che documenta l’evoluzione di questi importanti nodi infrastrutturali. In ricordo di Pasolini, uno sguardo alle periferie: il 2025 coincide con il cinquantenario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini e la FAF ha deciso di dedicare molte attività culturali e formative al tema della periferia, sottolineando l’impatto urbanistico e sociale della vita ai margini del centro cittadino. In questo contesto si inserisce il progetto “Formare in periferia / Formarsi in periferia”, a cura di Caterina Bini, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Firenze, che propone visite guidate nei poli universitari di Sesto Fiorentino e di Firenze, oltre a una mostra presso la Palazzina Reale. Non mancano infine gli itinerari guidati proposti dalla consigliera Cinzia Gandolfi, con tappe come il Centro Direzionale A1 di Raffaello Fagnoni, il Quartiere Le Piagge e il cantiere della Nuova Stazione Alta Velocità. Al contempo, corsi e laboratori aperti anche ai non addetti ai lavori – come “Cinema e periferia”, “Sketching in periferia” e “Fotografia e periferia” – arricchiscono l’offerta formativa di una Fondazione che, fin dalla sua nascita nel 2012, si impegna a promuovere la cultura architettonica a 360 gradi.

Info: www.fondazionearchitettifirenze.it; [email protected].