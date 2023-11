Pitti Uomo, Todd Snyder protagonista del designer showcase alla Leopolda

Firenze, 6 novembre 2023 – Dopo un italiano, Luca Magliano che sarà il guest designer del prossimo Pitti Uomo numero 105 di gennaio 2024 (dal 9 al 12 del primo mese dell’anno), dopo un inglese come Steven Stokey-Daley che porterà a Firenze la collezione S.S. Daley anche lui come guest designer del salone per la moda maschile, ecco adesso l’annuncio dell’arrivo in riva all’Arno di un americano come Todd Snyder col brand eponimo protagonista del designer showcase alla Stazione Leopolda. L’annuncio oggi a pochi giorni dalla conferenza stampa ufficiale che presenterà la fiera internazionale a Milano il prossimo 10 novembre.

Snyder è uno degli stilisti più influenti della sua generazione e si aspettano da lui sorprese su sorprese, con un atteso ritorno in passerella proprio a Firenze.

“Ho incontrato Todd Snyder a New York circa un anno fa, in occasione del nostro tradizionale appuntamento con la stampa americana – dice Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine - e nel corso di quella lunga e piacevole conversazione abbiamo entrambi spontaneamente convenuto che sarebbe stato perfetto fare del suo atteso ritorno in passerella uno degli eventi speciali del nostro appuntamento internazionale di moda e lifestyle maschile. Beh, ci siamo riusciti: sono felice di annunciare che Todd Snyder, con la nuova collezione, sarà il protagonista del Designer Showcase di Pitti Uomo 105. Ma questo progetto è anche il riconoscimento di Pitti a una lunga e brillante carriera, caratterizzata dalla capacità di rinnovarsi costantemente in sintonia con lo spirito del tempo, restando fedele a un’idea di eleganza moderna saldata ai valori della sostenibilità. Ed ha anche la funzione di un buon auspicio: la sfilata di Todd Snyder, in programma nel primo giorno della fiera martedì 9 gennaio apre infatti il calendario degli eventi di un’edizione che abbiamo costruito per essere forte, dinamica e ricca di ispirazioni per l’intero settore, in Fortezza e in città”, conclude Napoleone.

Lo stilista americano protagonista di una moda dall’eleganza decontratta, sportiva, classicamente made in Usa, racconta di essersi sempre ispirato al modello di stile italiano.

"Sono davvero entusiasta di tornare in passerella e di farlo proprio a Pitti Uomo, uno dei luoghi più iconici al mondo per il menswear, è come un sogno che diventa realtà. Per quanto sia orgoglioso di essere un designer americano, lo stile italiano per me è una fonte inesauribile di ispirazione, e con la mia azienda continuiamo a collaborare con tante leggendarie realtà tessili italiane. Ho sempre amato il senso di comunità e lo spirito di scoperta di Pitti… _ dice Todd Snyder _ Non esistono luoghi simili dove ritrovare vecchi amici e al tempo stesso costruire nuove relazioni, proprio mentre stiamo pianificando i migliori passi da fare per espandere il brand Todd Snyder a livello globale. Assieme al mio team siamo grati a Raffaello Napoleone e all'intera squadra di Pitti Uomo per questo onore." Snyder ha lanciato il suo brand a New York nel 20111 rivisitando da subito in chiave luxury di capi essenziali al tailoring su misura. Le creazioni di Todd dimostrano come lo stile di buon gusto possa diventare non solo accessibile ma persino divertente. Oltre ad essere uno dei più influenti menswear designer statunitensi, Todd Snyder è partner di fiducia di una serie di iconici brand americani. Tra le collaborazioni, nomi del calibro di L.L.Bean, Champion, Converse, Timex e New Balance.

Prima di lanciare la propria label, Todd ricopre ruoli di primo piano da Ralph Lauren, The Gap e J.Crew. E ancora, per due volte viene scelto dal Council of Fashion Designers of America come candidato a Menswear Designer of the Year e finalista del CFDA/Vogue Fashion Fund.

Attualmente Todd Snyder gestisce quattordici store: quattro a New York e poi: uno a Los Angeles, CA, a Miami, FL, a San Francisco, CA, a Boston, MA, a Chicago, IL, a Washington, D.C., a Dallas, TX, a East Hampton, NY, a Greenwich, CT e a Manhasset, NY. L’apertura dello store di Atlanta è prevista per l'autunno 2023.