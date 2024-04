Pegaso d’oro alla memoria di Fabrizio Borghini. Il figlio Lorenzo: “Un onore”

Firenze, 5 aprile 2024 – Serata toccante al cinema teatro La Compagnia di Firenze per la cerimonia di consegna del Pegaso d’oro alla memoria di Fabrizio Borghini, giornalista e scrittore scomparso lo scorso ottobre per un malore a 76 anni. Una morte che sembrò scritta da uno sceneggiatore: era in sala per la prima del film del figlio, “Doppio passo”.

Ecco perché la cerimonia ha commosso ancor di più, perché si è tenuta in un cinema e perché quel film è stato proiettato dopo la consegna del riconoscimento.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha consegnato la massima onorificenza regionale al figlio di Borghini, il regista Lorenzo. “Sono grato e onorato – ha detto Lorenzo Borghini – e voglio ringraziare la Regione il presidente Giani, che fin da subito mi aveva accennato alla volontà di dare questo riconoscimento alla memoria di mio padre”.