Paola Lucarini, si apre la ricerca dell'opera completa

Firenze, 17 aprile 2025 - Gli elementi principali della biografia di Paola Lucarini (1942-2024), poetessa a lungo animatrice di 'Sguardo e Sogno', giurata nel Premio Letterario Camaiore e in altri riconoscimenti, e i dettagli della sua attività letteraria cominciano a sedimentarsi a un anno della sua scomparsa. Il punto è stato fatto alla Certosa, su iniziativa di Carmelo Mezzasalma, con la Comunità di San Leolino, e della associazione che lei aveva fondato. Un'occasione di ricordo, certo, ma anche qualcosa di più, anche negli interventi, tra gli altri, di Massimiliano Bardotti, Sauro Albisani, Michele Brancale e Carmelo Consoli, tra gli intermezzi musicali di Antonio D’Elise. Donna sensibile alle domande degli altri, cristiana in ricerca, Lucarini ha respinto una deriva estetica puntualizzando scelte non facili e lasciando il segno in tante persone che hanno ricevuto da lei sostegno, consiglio e amicizia, in controtedenza la cifra spesso egocentrica del mondo letterario ed editoriale. Lucarini sapeva cos'era la fragilità, di fatto condizione perenne di tutti, e questo la teneva sveglia e attenta. Mentre è chiaro ed ordinato il corpus delle opere pubblicate, viceversa si apre ora la ricerca di ciò che è rimasto inedito ed è nelle mani di familiari e amici, come composizioni poetiche, immagini, lettere, interventi e testi per la presentazione di autori nei premi letterari, gli interventi nella rivista 'Firme nostre' come anche per il Pen Club.