Nasce a Firenze Shift, progetto culturale sulla danza

Firenze, 12 ottobre 2024 – Fabbrica Europa ospita a Firenze, dal 13 al 16 ottobre, il lancio di Shift che mira a “trasformare il modo in cui la danza viene vissuta e presentata. Il progetto intende esplorare nuovi formati di espressione artistica e interazione con comunità e pubblico, coinvolgendo artisti, esperti e cittadini di vari paesi dell’Unione Europea e del Mediterraneo. Shift è finanziato dalla sezione cultura del programma Creative Europe della Commissione europea. Il 14 ottobre alle ore 17.30 al Museo Novecento (ingresso libero fino a esaurimento posti) si terrà l’incontro 'Eresia degli spazi' che riunisce tre visioni artistiche attraverso le prospettive di pensiero di Omar Rajeh, coreografo, Carlo Carbone, architetto, Cristina Caprioli, coreografa, accademica e ricercatrice, Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza 2024, per un dialogo su come il loro lavoro e le loro ricerche sfidano e ridefiniscono il concetto di spazio. A Firenze, dal 13 al 16 ottobre, inizieranno le prime On-site Explorations, in spazi come il parco delle Cascine, la ciminiera di Novoli (ex centrale termica Fiat), la Manifattura Tabacchi, Sant'Orsola, la stazione Leopolda, in cui alcuni artisti, insieme a esperti e cittadini invitati, indagheranno e testeranno le loro performance sceniche, esplorando nuove politiche di creazione e relazioni condivise. La seconda fase delle residenze si svolgerà nuovamente a Firenze durante l'edizione 2025 di Fabbrica Europa.