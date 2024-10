"Musica in Fabbrica”, 500 persone alla serata concerto di Giovanni Nesi per la ricerca

Firenze, 17 ottobre 2024 - Circa 500 persone hanno assistito sabato scorso a “Musica in Fabbrica”, che ha visto come protagonista il pianista Giovanni Nesi, ospitata da Rifinizione Nuove Fibre a Montemurlo. Il ricavato della serata ad oggi è di 41.533 euro, a cui se ne aggiungeranno altri da contabilizzare nei prossimi giorni, e sarà interamente devoluto alla Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus per la creazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico per le Distonie e per finanziare il primo progetto di ricerca genetica clinica rivolto alle persone con malattia di Parkinson con esordio precoce e/o familiarità e Distonie focali del musicista presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato. Di rilievo la performance al pianoforte del maestro Nesi, che affronta da alcuni anni la sfida della distonia focale, una condizione neurologica che limita il controllo della mano destra e per questo si esibisce eseguendo un repertorio di brani composti proprio per la sola mano sinistra.