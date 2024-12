Spadolini, la grande mostra di Firenze. Il ministro Piantedosi: “Con lui la cultura divenne identità nazionale”

Firenze, 5 dicembre 2024 – "Sono molto contento di essere stato chiamato con mio grande onore a questa celebrazione perché per me Giovanni Spadolini rappresenta un momento importante della storia della nostra cultura, con i tratti fondamentali del suo pensiero: immaginare una cultura che fosse partecipe della creazione di un'identità nazionale, quindi una cultura che dovesse essere divulgata e trasmessa anche ai centri popolari e quindi non solo riservata ai cenacoli più ristretti".

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione dell'inaugurazione della mostra storico documentaria "L'Italia di Giovanni Spadolini. Gli anni dello storico e del giornalista (1948-1972)", allestita alla Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia.

Giovanni Spadolini: a lui è dedicata la mostra "L'Italia di Giovanni Spadolini. Gli anni dello storico e del giornalista"

“L'italianità attraverso la cultura è proprio la sintesi anche di quello che è stato il pensiero di Giovanni Spadolini”, ha poi detto il ministro.

A illustrare la mostra al ministro dell'Interno è stato il professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini. "L'esposizione - ha spiegato lo storico - riguarda il periodo del giornalismo e dell'insegnamento della storia all'Università, cioè dal 1948 al 1972. Sono i grandi anni della direzione del 'Resto del Carlino' e poi del ''Corriere della Sera', con i quali Spadolini ha compiuto le grandi battaglie per la libertà di stampa e per la democrazia".

Gli anni raccontati dalla mostra sono quelli dell’insegnamento di Storia contemporanea alla facoltà fiorentina di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e delle grandi opere storiche quali “L’opposizione cattolica” e “Giolitti e i cattolici” e – sul versante dell’opposizione laica – “I repubblicani dopo l’unità” e “I radicali dell’Ottocento”.

Sono anche gli anni dell’ascesa nel giornalismo, dalla collaborazione al “Mondo” di Mario Pannunzio e quella ad “Epoca” di Alberto Mondadori, dalla direzione del “Resto del Carlino” a quella del “Corriere della Sera” e del periodico culturale “Nuova Antologia”.

Pagine di giornali con notizie eclatanti – come il primo sbarco dell’uomo sulla Luna – editoriali, lettere e telegrammi, illuminanti documentazioni inedite. La mostra è ad ingresso libero, da lunedì a giovedì negli orari di apertura della biblioteca, e rimarrà a disposizione del pubblico fino a fine giugno 2025.