La natura abbraccia l’arte: mostre e incontri alla Palazzina Indiano

Firenze, 19 aprile 2024 - Da quali insetti sono popolate le Cascine? Quale ruolo svolgono questi piccoli essere viventi? E come imparare a riconoscerli? Queste e tante altre curiosità verranno svelate a partire da domani all’interno dell’esposizione permanente, alla Palazzina Indiano Arte, della Piccola Officina Entomologica, curata da Tommaso Lisa che, assicuratore di professione, è da sempre entomologo per passione. Domani alle 17 apertura ad ingresso libero dell’esposizione e inaugurazione della mostra Piccola atlante del gesto di amicizia dell’artista Adriana Pecoraro.

La Piccola Officina Entomologica sarà uno spazio dedicato alla osservazione e allo studio degli insetti del parco delle Cascine e delle aree limitrofe. Saranno consultabili saggi naturalistici, collezioni di preparati scientifici, opere d’arte e fotografie con lo scopo di imparare a riconoscere questi piccoli animali e a comprendere come vivono in relazione all’ambiente. In uno spazio ad hoc verranno anche allestiti allevamenti di insetti xilofagi, micetofagi e di insetti stecco.

Il progetto, spiegano dal centro per la danza Virgilio Sieni, che gestisce lo spazio e promuove le varie iniziative, “si fonda sul rapporto tra corpo, gesto e natura, in una riflessione circa la convivenza tra esseri umani e insetti all’interno dello spazio condiviso del parco pubblico e quale sia un modo ecologico rapportarsi alle forme di vita presenti nel parco, per ridefinirlo in una nuova maniera, di minore impatto predatorio e di maggiore armonia e sintonia con gli equilibri degli ecosistemi attraversati”.

Non mancheranno poi incontri con entomologi dilettanti, coordinati da Lisa col supporto del nuovo gruppo entomologico toscano e del museo La Specola, per scoprire il mondo degli invertebrati attraverso incontri, presentazioni di libri tematici, conferenze, passeggiate didattiche nel parco, laboratori di disegno e arte, mostre e concorsi fotografici.

Spazio poi alla mostra di Pecoraro, i cui disegni e illustrazioni rappresentano il frutto di una riflessione intorno al tema dell’amicizia, “come primo movimento di una relazione aperta e inclusiva, veicolo di conoscenza nel mondo a partire dal proprio sé e dall’ambiente in cui viviamo”. L’amicizia, spiega l’artista, “in quanto espressione di relazioni è uno spazio, il più grande di tutti, poiché è colmo di ogni forza, comprensivo della differenza, il sé e l’altro”.