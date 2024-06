A Montelupo Cèramica, mostra mercato dell'artigianato d'arte

Montelupo Fiorentino (Firenze), 18 giugno 2024 - Mostre, installazioni site specific, eventi, residenze e scambi internazionali, workshop e laboratori, botteghe aperte, attività performative: è la 31/a edizione di Cèramica, a Montelupo Fiorentino (Firenze), dal titolo 'Alchimia della materia', dal 21 al 23 giugno. Oltre 35 gli espositori selezionati fra le richieste pervenute per la mostra mercato, una fotografia del panorama artigianale e artistico contemporaneo italiano e internazionale. La ceramica è un elemento identitario per Montelupo, e caratteristico anche del suo tessuto produttivo odierno: Cèramica 2024, nelle intenzioni degli organizzatori, racconta tutto questo attraverso Terre di spezierie, una mostra storica curata dalla direttrice scientifica del Museo, i 'Cantieri Montelupo' a cura di Christian Caliandro, le opere site specific, la presenza dei ceramisti di Montelupo nella mostra 'Spice'. "Abbiamo investito e continueremo a investire in cultura e arte come motori della nostra comunità anche da un punto di vista economico", afferma il neosindaco Simone Londi. Per il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, "questa iniziativa ogni anno rilancia e risveglia l'attrazione verso l'artigianato di qualità che è quasi al confine fra l'arte e la produzione artigianale", e Montelupo è "un luogo di produzioni, di esposizione, di compenetrazione fra l'arte e la ceramica come bene di consumo che è così gradito dalla gente".