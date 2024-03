Moda, evento Future for Fashion esplora l'anima del consumatore

Firenze, 4 marzo 2024 - Focus sulla clientela globale al convegno Future for Fashion del 2024 intitolato 'L'anima del consumatore'. L'iniziativa è organizzata da Confindustria Toscana 'Centro e Costa' e dal Centro Firenze per la Moda Italiana ed è in programma il 14 e 15 marzo nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze. Ospiti Alfonso Dolce amministratore delegato di Dolce & Gabbana, Carlo Capasa presidente della Camera Nazionale Moda Italiana e Antonio De Matteis presidente Pitti Immagine. Il convegno analizzerà come cambiano esigenze, comportamento e scelte dei consumatori, ma anche come si è trasformato il loro potere d'acquisto, discutendone pure con l'analista geopolitico Dario Fabbri, con Massimiliano Giornetti direttore del Polimoda e Attila Kiss ad Gruppo Florence. Il convegno si svolgerà nella sala Bianca di Palazzo Pitti.