Baroque Festival Florence: al via la rassegna itinerante con sedici concerti

Firenze, 23 aprile 2024 - L'antologia del barocco. La Spoon River di Giacomo Benedetti, presidente e direttore artistico dell'associazione Konzert Opera Florence, è un mosaico ricco e variegato di concerti che dalla primavera all'autunno coinvolge giovani musicisti accanto ad artisti di fama mondiale, richiamati dalla passione comune per l'opera barocca europea e la musica strumentale del periodo. L'ottava edizione del "Baroque Festival Florence" - sostenuto da Città Metropolitana, Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio - apre idealmente l'Estate Fiorentina con sedici appuntamenti diffusi in quattro luoghi di interesse storico e culturale - la Chiesa, il chiostro e la Sala Capitolare di Santa Felicita; la Biblioteca Marucelliana - solitamente chiusi al pubblico.

Tra gli spettacoli previsti a maggio, venerdì 3 la rassegna inaugura con un confronto tra stile italiano e mondo luterano attraverso le arie di Bach, eseguite alla Sala Capitolare da Sergio Foresti al basso, Anna Clemente al clavicembalo e Giacomo Benedetti all'organo. Lunedì 8 spazio ai canti religiosi e le pratiche devote del sud Italia, celebrati dai mottetti napoletani per voce sola e continuo interpretati dal soprano Valeria La Grotta insieme alla Confraternita de' musici - Fabio De Leonardis al violoncello; Stefano Stabile alla tiorba; Cosimo Prontera ad organo e cembalo - sulle note di Leonardo Leo e Salvatore Gambardella.

E' una passeggiata musicale lungo gli stili compositivi del barocco europeo - da Telemann a Bach, da Loillet ad Handel - il concerto di venerdì 10 al Chiostro di Santa Felicita, dove sul palco saliranno Enzo Caroli, al flauto traversiere - lo strumento principe dell'epoca - Alessandra Artifoni al clavicembalo e Jean-Marie Quint al violoncello; nella giornata successiva, ancora un viaggio musicale - stavolta alla Sala Capitolare - che accompagna il pubblico tra i capolavori della musica sacra e strumentale del Seicento italiano - da Monteverdi a Rovetta, da Caccini a Cavalli, da Frescobaldi a Cazzati - illuminati dalla voce del soprano Rossana Bertini, la tiorba di Andrea Benucci e il clavicembalo e l'organo di Giacomo Benedetti.

Dal sacro al profano, dalle corde pizzicate della lira orfica al maestoso suono dell'organo, è un omaggio agli strumenti a tastiera del Cinquecento la serata di mercoledì 17, che vede protagonista assoluta alla Chiesa di Santa Felicita Carla Catalina Vicens all'Organo Zeffirini (1572), su repertorio di W.Byrd, J. Dowland, J.Bull, P. Philips, J.K. Froberger e A.Cabezòn. Unisce rigore e fantasia, forma italiana e clavicinistes francesi il talento di Giulia Nuti, che lunedì 22 esalta la qualità vocale della scrittura di Bach presentando tre delle Six Partitas recentemente pubblicate per l'etichetta Arcana.

Ancora ispirazioni musicali italo-tedesche tra XVII e XVIII secolo sono il cuore dell'appuntamento di mercoledì 24, preceduto dalla prolusione di Maik Richter, direttore del museo Casa Heinrich Schutz a Weinbenfels: sul palco, il soprano Sara Mengs, accompagnata da Tobias Bader Mengs al basso e l'Ensemble Baroque Lumina, che spaziano da Handel a Telemann, da Krieger a Freytag. Il mese si conclude lunedì 29 con una retrospettiva dedicata al periodo d'oro della tromba barocca: dalle Sonate di Fantini alle composizioni di Handel, dalla Firenze medicea del primo Seicento alla Londra settecentesca, un percorso storico e artistico scandito dalle note di Emilio Botto e Giacomo Benedetti e la danza di Angelo De Lucia e Simona Grazzini. In attesa dei concerti in programma a giugno, il confronto tra Bach e Sylvius Leopold Weiss - uno dei padri putativi della musica per liuto - chiude definitivamente mercoledì 31 la prima parte della rassegna.