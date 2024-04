Firenze, nel Duomo risuona ‘Sacred Mount’. Un viaggio spirituale in musica

Firenze, 23 aprile 2024 -Martedì 30 aprile, alle ore 21, si terrà nella Cattedrale di Firenze la prima esecuzione assoluta per Firenze e Toscana del concerto Sacred Mount, un viaggio spirituale in musica fra antico e contemporanea, fra Oriente e Occidente. Il concerto conclude l’edizione XXVII della rassegna di musica sacra O flos colende, promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. L’Ensemble Calixtinus, al suo debutto in Toscana, dell’eclettico Giovannangelo De Gennaro - stretto collaboratore di Vinicio Capossela - presenta un suggestivo programma che spazia dall’antico al contemporaneo, unito dal filo conduttore della ricerca condotta da De Gennaro sui repertori tradizionali da lui incontrati durante i suoi numerosi pellegrinaggi nell’area mediterranea, in parte rivisitati in chiave contemporanea. “Sacred Mount” è infatti concepito come un vero e proprio viaggio sonoro alla ricerca del sacro che dal Gargano conduce al Monte Athos fino all’Ararat. Il ricco repertorio include anche composizioni di artisti come Komitas Vardapet, Georges Ivanovic Gurdjieff, de Hartmann, Franco Battiato, oltre a brani strumentali tradizionali dell’Asia Minore. Scrive De Gennaro a proposito di questo nuovo programma: “Ecco che il Medioevo incontra le sonorità classiche e contemporanee del quartetto d’archi, la musica della Grecia antica incontra l’improvvisazione contemporanea del violoncello in dialogo con il liuto trecentesco, alla ricerca di una profonda radice comune della spiritualità”.Interpreti:Giovannangelo de Gennaro canto, viella, kaval, Nicola Nesta oud, liuto medievale, chitarra, coro, Peppe Frana oud, rebab, chitarrino, Francesco De Cristofaro bansuri, duduk, gaita, Sergio Lella traversiere, coro, Pippo D’Ambrosio percussioni, Lino Binetti organo, Francesco Regina coro, Dario D’Abbicco coro, Vito Giammarelli coro, Cosimo Giovine coro, Ilaria Catanzaro violino, Marcello De Francesco violino, Alfonso Mastrapasqua viola, Giovanni Astorino violoncello, Rocco Capri Chiumarulo lettore. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a: [email protected].

