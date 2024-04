25 aprile: per la Liberazione, ecco cinque giorni di cinema scontato

Firenze, 23 aprile 2024 – Una rassegna sulla Resistenza a prezzo scontato. In occasione della Liberazione del 25 aprile, via a cinque giorni di cinema a 5 euro (anziché 9 euro) al cinema Astra di Firenze, la cui programmazione è a cura della Fondazione Stensen.

“Liberate lo spettatore che è in voi”, lo slogan dell’iniziativa, che andrà avanti fino al 29 aprile. Tra i film in programma, il 26 aprile alle 19, “Flora”, alla presenza della regista Martina De Polo. E’ la storia di Flora Monti, originaria di Monterenzio (in provincia di Bologna), la più giovane staffetta partigiana della Resistenza Italiana, che ora ha 90 anni e vive a Bologna. Tra le altre proiezioni a 5 euro ci saranno “Tatami”, dove per la prima volta nella storia un regista israeliano e una regista iraniana uniscono i loro sguardi per raccontare una storia di rara potenza; “Il mio amico Robot”, candidato premio Oscar come miglior film d’animazione, un’animazione vintage e nostalgica sull’elaborazione di una separazione; “La terra promessa”, 3 Oscar europei tra cui miglior film dell’anno. Ancora, “La chimera”, 12 candidature al David di Donatello: ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", il film racconta di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. E poi “Quarto potere”, la pellicola di Orson Welles per molti il miglior film di ogni tempo, “C’era una volta in Bhutan”, un viaggio nelle zone rurali del Bhutan, dove la religione è più popolare della politica; “Il giardino delle Vergini suicide”, film del 1999 scritto e diretto da Sofia Coppola.