Lirica Ucraina, Francesca Mannocchi all’Astra

Firenze, 25 novembre 2024 - Il 28 novembre la giornalista Francesca Mannocchi al Cinema Astra di Firenze per presentare il suo documentario 'Lirica Ucraina': doppio appuntamento alle ore 19 e alle ore 21.15. Mannocchi, una delle più grandi corrispondenti di guerra europee, parte dalle strade di una delle città ucraine simbolo della crudeltà del conflitto, Bucha, per creare un documentario crudo e straziante sugli orrori della guerra. Raccogliendo le testimonianze dei sopravvissuti che ancora combattono quotidianamente contro le sofferenze, un racconto immersivo e senza filtri grazie anche all’aiuto della colonna sonora di Iosonouncane, pseudonimo di Jacopo Incani, cantautore, produttore discografico e compositore. Mannocchi, con la sua capacità di vivere tra la popolazione locale e di conquistarne la fiducia, vuole raccogliere e raccontare le piccole storie dei sopravvissuti, gli unici a conservare la Memoria. Raccontare una guerra significa ascoltare chi sopravvive, perché sulla loro pelle, più che sui cadaveri estratti dalle macerie, è impressa la Verità. Il documentario sarà trasmesso in versione originale con sottotitoli in italiano. La giornalista Mannocchi, nello stesso giorno, presenterà alle 18 il documentario anche al Cinema Arsenale di Pisa.