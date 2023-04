La tradizione degli artigiani fiorentini su “Linea Verde Start”

Firenze, 14 aprile 2023 – Dalla grande tradizione della sartoria fiorentina ai gioielli d'oro: le eccellenze toscane arrivano su Rai 1. Il 15 aprile è in programma la trasmissione 'Linea Verde Start' con protagonisti gli artigiani fiorentini di Confartigianato Firenze. Telecamere, dunque, nelle botteghe dell’artigiano orafo Paolo Penko, dell’erborista Giovanni Di Massimo, nella bottega Scarpelli Mosaici con Catia Scarpelli, e quindi nella bottega di Antonio Liverano, maestro sarto. Botteghe dove si rinnova l’eredità materiale e spirituale del Rinascimento e dove il mestiere passa da padre a figlio. “Siamo lieti e orgogliosi che Linea Verde faccia tappa a Firenze per mostrare all’Italia intera l’abilità dei nostri artigiani, che si muovono tra passato, presente e futuro realizzando delle creazioni contemporanee. La vetrina nazionale è una grande opportunità per i nostri artigiani”, è il commento di Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze.

Nic.Gra.