La biblioteca di Santo Spirito entra con 10.000 volumi nella rete Sdiaf

Firenze, 13 marzo 2025 - Si amplia lo Sdiaf, il Sistema documentario integrato dell'area fiorentina, e acquisisce la biblioteca della chiesa di Santo Spirito dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani. Lo rende noto Palazzo Vecchio sul potenziamento del sistema di prestiti e consultazione fra biblioteche. "Abbiamo approvato in giunta questa acquisizione davvero importante che porta nuovi volumi a disposizione degli utenti del sistema integrato Sdiaf oltre 10.000 volumi di ambito per lo più teologico, storico, religioso, tra cui circa 3.000 libri antichi - spiega in una nota l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Con la stessa delibera entra nel circuito anche la biblioteca del Buon Umore, con un patrimonio di oltre 5.000 libri. Lo Sdiaf, che riunisce biblioteche, archivi e molte istituzioni culturali dell'area fiorentina, ha adesso una rete molto estesa di conoscenza con oltre 150 soggetti aderenti fra biblioteche e archivi dei comuni e degli istituti culturali con lo scopo di rendere possibile l'accesso a tutti i cittadini al mondo dell'informazione e della conoscenza". "Grazie a questo sistema integrato a cui partecipano i comuni dell'area fiorentina - conclude Bettarini - riusciamo a valorizzare le radici storico-politico-sociali del territorio con iniziative che rendano vivi e fruibili la documentazione e il patrimonio bibliografico conservato".