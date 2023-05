La Biblioteca delle Oblate festeggia il sedicesimo compleanno il 25 maggio

Firenze, 23 maggio 2023 – La Biblioteca delle Oblate festeggia il suo 16/o compleanno con una giornata piena di eventi per grandi e piccoli. Il programma prenderà il via dalle ore 16 del 25 maggio con reading, laboratori e tanti progetti a cura di associazioni. Tra le iniziative è in programma la visita guidata al complesso dell'ex 'conservatorio' femminile delle Oblate in una passeggiata dal chiostro all'altana, a cura dell’Associazione Culturale Firenze Città Nascosta. Si può prenotare contattando la biblioteca al numero 055 2616512 oppure scrivere una mail all'indirizzo [email protected] Alle ore 17 è in programma il reading letterario 'Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari'. Il reading è a cura di Matteo Bussola con introduzione musicale di Fabrizio Mocata. Alle 18.30 spazio all'evento 'Buon compleanno, Biblioteca delle Oblate!' con brindisi e torta offerti dalla caffetteria delle Oblate, con performance musicale di Swango.

Niccolò Gramigni