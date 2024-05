A cosa serve un libro, incontro con Arianna Papini

Firenze, 21 maggio 2024 - Un alfabeto di possibilità. I libri aiutano a crescere, e con oltre centocinquanta testi pubblicati in ogni angolo del mondo e svariati premi conseguiti - dal Silent Book Contest al Premio Andersen a quello Rodari - Arianna Papini ha dato un contributo fondamentale allo promozione e alla diffusione della lettura. Scrittrice e illustratrice, terapeuta e pittrice, il suo talento eclettico è ospite d'onore di EDA Servizi e Libreria Florida, che organizzano a Villa Guicciardi questo pomeriggio un incontro speciale con l'autrice per presentare il volume "A cosa serve un libro?", ideato da Irene Greco e illustrato da lei per Leone Verde edizioni. Un'occasione speciale per scoprire nascita e valore di un libro e acquistare il cofanetto.