Il Comune di Firenze: "Nessuno pensa di svilire la programmazione della Pergola"

Firenze, 7 ottobre 2024 – Consiglio di amministrazione entro fine ottobre e nessuna volontà “di svilire” la programmazione del Teatro della Pergola. Così l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, in Consiglio comunale, ha chiarito gli aspetti alla Pergola, che fa parte del Teatro della Toscana. Bettarini ha detto che “il Teatro della Pergola è una parte dell'identità della città. Nessuno ha mai pensato di svilirne la programmazione”, “il tema del cda è importante ma il cda è uno strumento: sarà convocato entro questo mese”.

Bettarini ha spiegato che il direttore generale della Pergola Marco Giorgetti “ha lavorato con me e io lavoravo in rappresentanza della sindaca Funaro. È il motivo per cui ci siamo incontrati più volte, affrontando diverse delle questioni che erano in campo e cercando di trovare una quadra per quest'anno e un rilancio della programmazione a tutto tondo per i prossimi anni”.