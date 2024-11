Il 9 novembre al Teatrodante Carlo Monni 'Tanto tutti s'ha da diventà vecchi'

Firenze, 8 novembre 2024 – Un’immersione nell’atmosfera della Toscana più autentica, tra ricordi, risate e musica: sabato 9 novembre ore 21 il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio ospiterà lo spettacolo 'Tanto tutti s'ha da diventà vecchi' della compagnia La Divina Toscana, una commedia in tre atti che ci porta nel cuore della saggezza popolare. Con il duo Cecco & Baracca – Alessandro Cecchini e Emanuele Batelli – lo spettacolo si sviluppa attraverso dialoghi, canzoni e poesie toscane, raccontando la vita e le lezioni dei 'vecchi' con ironia e affetto. La regia di Alessandro Cecchini, già premiato al trofeo 'Aria fresca' e vincitore del contest “Andrea Cambi 2023”, restituisce un affresco vivace e divertente del mondo toscano, sottolineando il valore della tradizione e della memoria. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono sotto la direzione della Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, nuovo consulente artistico del teatro. Protagonisti della storia, si legge in una nota, “sono i vecchi Novello ed Eufistio, che si ritrovano a parlare del passato e dei cambiamenti del mondo moderno. A sconvolgere i loro equilibri arriva il nipote di Eufistio, simbolo di una gioventù arrogante e indisciplinata, che crede di avere il mondo in pugno. Ma a loro insaputa, un messaggio importante li attende: tutti dobbiamo affrontare il passare del tempo e imparare a rispettare le esperienze e le storie di chi ci ha preceduti. Con la sua filosofia leggera e ironica, lo spettacolo invita a riflettere sulla transitorietà della vita e sull’importanza di cogliere il momento presente, senza dimenticare le radici e i valori tramandati dai nonni”.