Gabinetto Vieusseux: il nuovo corso tra passato e futuro

Firenze, 11 maggio 2023 - Radici e innovazione. Abbraccia passato e futuro il nuovo percorso del Gabinetto Vieusseux, che si rinnova attraverso un programma di interventi e iniziative coordinate dal neopresidente Riccardo Nencini e dal direttore Michele Rossi. In bilico tra la necessaria opera di conservazione e valorizzazione del suo crescente patrimonio di 650 mila volumi e 166 fondi archivistici e le nuove frontiere offerte dalla tecnologia, la storica istituzione culturale fiorentina è alla ricerca di una nuova missione.

"Il Gabinetto Vieusseux deve tornare alle sue radici di centro di divulgazione e promozione della conoscenza, in sinergia con le istituzioni e i privati fiorentini e la rete di luoghi della cultura italiana ed europea - spiega il neopresidente Riccardo Nencini - Contestualmente, il prestigio di cui gode dev'essere alimentato attraverso massicce iniezioni di contemporaneità, spalancando le porte ai giovani scrittori e alle nuove generazioni e aprendosi alle opportunità garantite dal digitale". Tra le novità, infatti, c'è la collaborazione con il Gruppo E, l'insieme di player dell'Information Technologies che realizzerà uno Stendhal, l'assistente virtuale incaricato di rispondere alle domande e alle curiosità degli ospiti in qualsiasi lingua.

Tante le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi: nell'ambito dell'Estate Fiorentina, il ciclo "Alle sette" prevede sette appuntamenti con scrittori e intellettuali italiani che si terranno a partire dalla metà di giugno alle Serre Torrigiani, in collaborazione con Libraccio Firenze. Non mancano percorsi rivolti agli studenti, dagli incontri nelle scuole fiorentine e nelle università americane, a progetti più specifici: da "Sciacquare in Arno", che realizzerà in collaborazione con Accademia della Crusca e Regione Toscana un dizionario online della lingua italiana contemporanea coinvolgendo giovani studiosi e dottorandi, a "100 scatti", con la scelta di frammenti di opere letterarie di scrittori legati al Vieusseux che verranno letti da studenti e messi in Rete.

In via di perfezionamento anche il rilancio della storica rivista "Antologia Vieusseux", che verrà divisa in tre parti - Passato, Contemporaneità, Attualità - e rinnovata nella copertina, affidata ogni mese ad un pittore diverso, e la stipula di una serie di accordi con musei e fondazioni italiane e straniere, dal Maxxi di Roma al Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, dal Centro nazionale di Studi Leopardiani alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. "Il Gabinetto Vieusseux è un bene unico per il ruolo esercitato in campo scientifico e letterario sin dalla nascita - sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella - Siamo convinti che con la passione, l'impegno e l'intelligenza dei nuovi vertici potrà confermarsi come un'istituzione contemporanea, aperta al futuro".