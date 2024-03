I Chille de la balanza celebrano i cent'anni della nascita di Basaglia

Firenze, 18 marzo 2024 - Una settimana da Dio. Non è il film del 2003 con Jim Carey e Jennifer Aniston, ma i sette giorni che attendono gli appassionati di arte, cultura e spettacoli a San Salvi, dove i Chille de la Balanza proseguono il loro personalissimo omaggio al padre della psichiatria moderna, Franco Basaglia, in occasione del centenario della sua nascita. "Manicomio, Addio!" è il titolo della rassegna che ha preso il via simbolicamente lo scorso 11 marzo - data di nascita del grande psichiatra - con il vernissage della scultura "Marco Cavallo del XXI secolo", dedicata dall'artista Edoardo Malagigi alla città di Firenze.

Il prossimo appuntamento è previsto mercoledì 20, con la replica straordinaria del nuovo spettacolo - già tutto esaurito - di Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza "Manicomio Addio! Contro tutti i muri", che racconta la vita e l'attività di Franco Basaglia e sua moglie Franca attraverso un'esperienza documentaristica e metateatrale, sollecitando la condivisione del pubblico su valori passati e presenti, concreti e universali come la dignità umana, la parità di genere, e i diritti di chi lavora.

Non solo teatro, ma anche approfondimenti, perché venerdì 22 San Salvi ospita la conferenza "Memoria e attualità nei manicomi italiani", l'incontro ad ingresso libero moderato dallo stesso Claudio Ascoli tra lo psicologo e imprenditore svizzero Thomas Emmenegger, presidente di Olinda - la rete di associazioni che gestisce l'ex-ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano - e Pompeo Martelli, direttore del Museo della Mente al Santa Maria della Pietà e coordinatore di "Mente in rete", l'intergruppo che riunisce tutte le più importanti realtà italiane nate negli spazi dove sorgevano i manicomi.

Nel weekend, spazio alla creatività e al talento della giovane attrice fiorentina Sara Tombelli, vincitrice dell'ultimo bando promosso dai Chille e rivolto agli under 35 "Spacciamo culture interdette": domenica 24, va in scena "Una ragazzina", il monologo dedicato ad Anna, una giovane orfana di padre e incapace di comunicare con la madre che si ritrova completamente disarmata di fronte all'età adulta e ad una società Moloch, pronta a divorare il corpo e l'anima dei suoi figli: il suo bisogno disperato di attenzioni e sostegno è quello di un'intera generazione che vuole uscire dalla notte per diventare grande e realizzare i propri sogni.