Francesco Nuti, emozioni in piazza della Signoria. Dagli altoparlanti risuona la sua “Sarà per te”

Firenze, 18 giugno 2023 – E' già passato quasi una settimana. Ma Firenze non scorda e non scorderà mai Francesco Nuti, l'attore e regista morto lo scorso 12 giugno dopo anni davvero complicato. Firenze non scorderà mai Nuti perché Nuti è stato un precursore del cinema. In piazza della Signoria gli altoparlanti hanno diffuso la voce del grande attore e regista come omaggio alla sua famiglia, commossa, riunita per l’occasione. L’omaggio dell’amministrazione comunale è stato diffuso nel video postato su Instagram dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Qui si sente la meravigliosa canzone 'Sarà per te', portata da Nuti a Sanremo nel 1988. E per chi ha avuto la fortuna di passare in zona Palazzo Vecchio ha avuto una sensazione da brivido.

'Sarà per te' è stata cantata anche da Marco Masini durante il funerale di Francesco Nuti celebrato nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. In piazza della Signoria, oltre al sindaco Nardella, durante l’omaggio, era presente anche il consigliere comunale Mirco Rufilli che in questi giorni ha cercato di organizzare tutti gli eventi del Comune. Eventi al plurale perché non è finita qui: il 12 luglio, a un mese dalla scomparsa di Nuti, in piazza Santa Croce ci sarà un evento interamente dedicato a questo grande personaggio.

Niccolò Gramigni