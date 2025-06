Fondazione Spadolini-Comune di Firenze, incontro e nuove sinergie

Firenze, 3 giugno 2025 – Un incontro per far conoscere ancora di più un luogo importante di Firenze e parlare di prospettive future. La commissione cultura del Comune di Firenze, presieduta da Marco Burgassi, ha visitato gli spazi della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, nella sede che fu la casa di Giovanni Spadolini a Pian dei Giullari a Firenze. Tra i presidenti anche l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini e, naturalmente, il presidente della Fondazione Spadolini, il professor Cosimo Ceccuti.

La biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì, con questo orario: 9.30-13.00 per la mattina, 14.30-17 per il pomeriggio. La Fondazione Spadolini Nuova Antologia, costituita da Giovanni Spadolini nel 1980, con decreto del presidente della Repubblica Sandro Pertini, ha sede a Firenze, sulla collina di Pian dei Giullari: per statuto essa mette a servizio degli studiosi l’ingente patrimonio culturale e la biblioteca che lo statista le ha lasciato al momento della scomparsa, nel 1994. Scopo prioritario della Fondazione è la continuità della pubblicazione della 'Nuova Antologia', una delle più prestigiose riviste culturali italiane ed europee, nata a Firenze nel 1866, erede della 'Antologia' di Giovan Pietro Vieusseux.

Il presidente della commissione Marco Burgassi ha dichiarato: "Ringrazio sentitamente il professor Ceccuti per le sue conoscenze che ha voluto condividere con noi, oltre che per l'opportunità di visitare un luogo che conserva opere ed oggetti dal grande valore culturale. Apprezziamo gli impegni della Fondazione Spadolini per la formazione delle nuove generazioni e daremo il supporto che ci sarà possibile perché ancora più fiorentini e studenti possano accedere a questa 'casa dei libri' e consultare le migliaia di volumi di storia, politica e cultura".

Tantissimi personaggi importanti della storia d'Italia sono passati e passano tutt'ora dalla sede della Fondazione Spadolini. E tanti sono i legami con la Fondazione stessa. Basti pensare che il 13 aprile 2023 al Quirinale il presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima copia del volume postumo di Giovanni Spadolini, Chiesa e Democrazia. Il Tevere più largo (Luni Editrice).