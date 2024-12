Firenze, Palazzo Medici Riccardi: le tariffe del museo per il 2025

Firenze, 19 dicembre 2024 – La città di Firenze si dimostra ancora una volta aperta in campo culturale a incentivare e promuovere agevolazioni per i cittadini. E' infatti confermato anche per il 2025 l'accesso gratuito ai musei per i residenti nel territorio della Città metropolitana di Firenze nella prima domenica di ogni mese, la cosiddetta "Domenica del fiorentino", e in occasione di altri eventi particolari, stabiliti in conformità con l'offerta museale cittadina e regionale.

Le agevolazioni riguarderanno anche il museo di Palazzo Medici Riccardi. Su proposta della consigliera delegata alla Cultura Claudia Sereni, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità la delibera di variazione al tariffario di ingresso al percorso museale per il 2025 attuando il principio della stagionalità. "Dobbiamo promuovere un turismo più consapevole e attento al patrimonio culturale - sottolinea Sereni - invogliando alla visita in periodi di minore afflusso turistico, la cosiddetta 'bassa stagione'; da qui la politica di stagionalizzazione delle tariffe di accesso, in un'ottica di allineamento con i principali musei come la Gallerie degli Uffizi con i loro musei (Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli), attraverso l'applicazione di tariffe sensibilmente più economiche".

Le tariffe saranno le seguenti: dall'1 gennaio al 28 febbraio 2025 tariffa intera 10,00 euro e tariffa ridotta 7,00 euro; dall'1 marzo 2025 all'1 novembre 2025 tariffa intera 15,00 euro, tariffa ridotta 10,00 euro; dal 2 novembre al 31 dicembre 2025 tariffa intera 10,00 euro e tariffa ridotta 7,00 euro.

"L'adeguamento tariffario agli altri musei è opportuno - sottolinea il consigliere metropolitano Massimo Fratini, del Pd - E' necessario continuare con una forte campagna pubblicitaria per promuovere ulteriormente Palazzo Medici Riccardi anche attraverso progetti che possano coinvolgere gli istituti scolastici sulla storia di Firenze e non solo".