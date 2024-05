Firenze, ‘I promessi sposi recitati male’ in scena al Teatro Magma

Firenze, 17 maggio 2024 - Appuntamento al Teatro Magma sabato 18 maggio ore 20.45 e domenica 19 alle 16.45 con lo spettacolo “Co.Smo classico (ovvero Come ti Smonto il Classico) che presenta “I Promessi sposi recitati male”, riadattamento di Roberto Caccavo da "I promessi sposi recitati male" di Francesco Muzzopappa. E' la storia di cinque professori, cinque paladini del sapere che tentano l’impossibile, far appassionare ai Promessi Sposi una classe interessata a tutto fuorché alla letteratura. Per farlo decidono di imbastire uno spettacolo teatrale. Tutto sembra congiurare contro di loro, ma i nostri supereroi dal sapore donchisciottesco non si perdono d’animo e affrontano con coraggio e dedizione la titanica impresa. Riusciranno a trasmettere la bellezza dell’opera? Sì, no, chissà! Desiderosi di far capire ai propri studenti che la Storia è un processo dove tutti, ragazzi compresi, possono cambiare il mondo, si proporranno di fare lo stesso: agire nella storia, per cambiarla." Roberto Caccavo, regista e ideatore del format. In scena con Roberto Caccavo, gli attori Niccolò Curradi, Aldo Gentileschi, Eleonora La Pegna e Lavinia Pini, una produzione Serious Game Film in collaborazione con TeatroMagma e Fondazione The Square. Info TeatroMagma presso The Square, via Domenico Cirillo 1R, Firenze. [email protected] / 3384790437. Da non perdere.

Maurizio Costanzo