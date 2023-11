Vuoi rincontrare dopo anni un amico o una persona lontana? Via a “Firenze che sorpresa!”

Firenze, 14 novembre 2023 – C’è chi sogna di incontrare di nuovo l’amico smarrito nel tempo, chi vorrebbe rivedere la maestra delle Elementari o contattare il primo amore di tanti anni fa. Volti, storie, voci che restano indelebili nella nostra mente e diventano pezzi di vita da non dimenticare.

La Nazione con i suoi canali (edizione cartacea, online e Luce!) affianca il celebre attore fiorentino e presentatore Fabio Canino nella sua “Fiesta”, che andrà in scena a dicembre al Teatro di Rifredi, dal 28 fino al 1 gennaio: una commedia tributo a Raffaella Carrà.

Fabio Canino, al centro, con il cast di "Fiesta!"

Proprio in onore dell’indimenticata showgirl, lo spettacolo proporrà anche le storie di chi si (ri)incontra dopo anni, una vera e propria carrambata. Chiediamo a voi lettori dunque di inviarci le vostre richieste. Lontane nel tempo e nello spazio o più vicine. Un parente che vive a chilometri e chilometri di distanza e di cui non avete più notizie. Le storie migliori saranno scelte e avranno nello spettacolo al Teatro di Rifredi.

O il figlio che lavora o studia distante, che non può rientrare per le vacanze di Natale e a cui volete fare una sorpresa. C’è un’email apposita per segnalare le proprie storie ([email protected]).

L’attualità ci porta anche all’alluvione e alle tragiche immagini di questi giorni nelle province di Pistoia, Prato e Firenze.

Tante persone senza un nome hanno aiutato chi ha perso tutto, storie strappate dalle inondazioni. “Fiesta” potrebbe diventare proprio il luogo di incontro di chi vuole riabbracciare un angelo del fango, un volontario, un pompiere, un signor nessuno. Il mito di Raffaella Carrà è molto legato a “Carramba che sorpresa”, il fortunato programma televisivo del sabato sera degli anni Novanta che faceva reincontrare persone.

“Fiesta” sarà un tributo alla Raffaella nazionale anche in questo senso. Aspettiamo dunque le vostre storie e le vostre richieste per questo nuovo spettacolo dal titolo evocativo: per gridare tutti insieme “Firenze, che sorpresa!”. Appuntamento a teatro, per grandi emozioni in sala e non solo.