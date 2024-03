Firenze, la magia dei Beatles in scena al teatro Puccini

Firenze, 18 marzo 2024 - A tutti i fan dei Beatles, è in arrivo un grande omaggio all’amata band e un’occasione per festeggiare i 60 anni dell’album capolavoro “A Hard Day’s Night”. Mercoledì 20 marzo il Teatro Puccini di Firenze apre le porte allo spettacolo “Beatlestory”, straordinario show per rivivere la magia dei Fab Four. I biglietti (posti numerati da 18 a 30 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatropuccini.it, su www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804). Info tel. 055.362067 - [email protected] - [email protected] - www.bitconcerti.it, www.teatropuccini.it.

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, “Beatlestory” restituisce oltre 40 dei loro più grandi successi, tra i quali: “She Loves You”, “I Want To Hold Your Hand”, “Twist and Shout”, “Yesterday”, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, “All You Need Is Love”, “Come Together”, “Let It Be, Hey Jude”.Lo spettacolo è in scena da otto anni in Italia, Europa e America, e vede protagonisti, i Fab Four – quattro ragazzi (Patrizio Angeletti, Claudio Iemme, Roberto Angelelli, Armando Croce) che suonano e vestono come i Beatles. Lo show, scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti con la supervisione di Tonino Tosto, ha una durata di due ore ed è suddiviso in 5 scenari: Beatlemania – Shea Stadium - Sgt Pepper - Summer of Love - Abbey Road.

Ogni momento rappresenta un diverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles e tutte le scene sono introdotte da video d’epoca, che trasportano lo spettatore nel preciso momento storico, politico-sociale e, ovviamente, musicale che la band si accinge ad eseguire. Tra costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia, Beatlestory diventa un ritratto fedele della band che ha fatto la storia della musica internazionale, ma è anche il viaggio nel costume e nella cultura di un’epoca, di cui i Fab Four sono stati i protagonisti assoluti. Non un semplice concerto, dunque, ma un live show curato nei minimi dettagli; uno spettacolo originale, coinvolgente ed emozionate e, riprendendo le parole di Paolo Bonolis del 2016 all’Arena di Verona: «Lo Show dei Beatles che mi ha aperto gli occhi sul mondo delle Tribute Band». Prevendita biglietti online su www.bitconcerti.it - www.ticketone.it Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804).

