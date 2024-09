Firenze, si chiude Artigianato e Palazzo. Domani l’ultimo giorno

Firenze, 14 settembre 2024 – Ultimo giorno, domani 15 settembre, per visitare la mostra Artigianato e Palazzo, ospitata nel suggestivo Giardino di Palazzo Corsini a Firenze. E’ una preziosa occasione per conoscere 100 nuovi testimoni della più alta tradizione artigiana italiana ed europea per un vero e proprio viaggio esperienziale tra decorazioni, sculture, incisioni, complementi d'arredo e per la tavola, accessori, tessitura, essenze e curiosità enogastronomiche. Oltre ai migliori professionisti del mondo del restauro riuniti nelle Scuderie di Palazzo Corsini, tema al quale la mostra riserva quest'anno un focus.

Da non perdere

Galleria dell'Artigianato: 303 (30 al cubo): la collettiva curata da Jean Blanchaert raccoglie le opere di 30 eccellenze toscane, offrendo un panorama di altissimo livello sull'artigianato contemporaneo.

Souvenir del Grand Tour: l'esposizione dei finalisti del premio La Grande Bellezza, promosso da Starhotels e in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, OMA e Gruppo Editoriale, presenta creazioni ispirate al Grand Tour.

Re-light "Luce alla Loggia": Installazione fotografica di Federico Minelli, un omaggio all'arte della luce e alla storia del luogo.

La giornata conclusiva sarà arricchita da una serie di eventi

"Profumi in fiore" (ore 12): un viaggio tra le note legnose e aromatiche delle profumerie artigianali, per scoprire come il profumo del legno venga trasformato in fragranze eleganti e raffinate.

"Una conversazione con Artex" (ore 15): un dialogo aperto con i protagonisti dell'artigianato.

"La dispensa di donna Giorgiana: spunti e spuntini" (ore 18):

Visite guidate e laboratori

Il pubblico potrà inoltre partecipare a visite guidate al Giardino Corsini (ore 13 e 17), e a laboratori creativi, tra cui quelli organizzati dalla Fondazione Ferragamo, pensati per avvicinare i più piccoli al mondo dell'artigianato. Non mancheranno workshop su tecniche antiche come il trompe-l'œil, l'intreccio di vimini e l'affresco.

Alle 16.30, si segnala la presentazione del volume "Crafting Excellence" di Francesca Polizzi, un'opera che esplora e celebra l'artigianato artistico fiorentino.