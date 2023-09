Firenze, ad Artigianato e Palazzo la mostra di Artex sulle migliori creazioni toscane

Firenze, 14 settembre 2023 - “Materia e Virtuosismo” è il titolo della mostra a cura di Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana che verrà allestita nella Galleria dell’Artigianato ad “Artigianato e Palazzo”, dal 15 al 17 settembre al Giardino di Palazzo Corsini a Firenze. Nella Limonaia saranno esposti oggetti realizzati grazie alle migliori capacità tecniche e creative espresse dai territori toscani, “virtuosismi” creativi declinati nei diversi materiali e nelle varie tecniche di lavorazione. “L'esposizione vuole presentare, valorizzare, far conoscere e far ammirare i livelli eccezionali che esperienza e tecnica raggiungono in Toscana, sia quando si esprimono attraverso oggetti di ispirazione storica, sia quando invece creano oggetti unici frutto di sensibilità e creatività individuali e innovative - dice Giovanni Lamioni, presidente di Artex -. Emergono la grande maestria, le grandissime capacità tecniche, tramandate per secoli ma anche innovate e rinnovate da strumenti, materiali e concetti attuali”.

Saranno esposte le lampade e le cosmografie di Alice Corbetta, le specchiere con formelle intarsiate in scagliola di Bianco Bianchi, le ceramiche di Franco Cicerchia, i vasi in cristallo di Collevilca, l'amaca in filati pregiati tinti a mano di Diamantina Palacios, le argille a forma di onde e nuvole di Edi Magi - Studio d'arte, il pannello in legno intarsiato illuminante a parete Fedeli Restauri & Design. E ancora i velluti e i broccati di Fondazione Arte della Seta Lisio, il tucano in argento di Fratelli Lisi e Figli, i mosaici in vetro smalto filato di Murano dei Fratelli Traversari, i vetri artistici di Guido Polloni & C., le sciare sculture di Laura De Cesare, i kimoni di Lucia Boni, le porcellane “ paper clay” di Lucia Volentieri. Si potranno ammirare poi le sculture di Pinocchio e Geppetto in terracotta policroma invetriata di Marco Bonechi, le sculture in ceramica di Michele Fabbricatore, i cuscini e le pergamene di Paolo Carandini, la borsa drago di Pestelli Creazioni, gli alabastri di Romano Bianchi, i mosaici di Scarpelli Mosaici - Le pietre nell'arte, i gioielli di Spira Mirabilis® Design, i vasi di Studio Ceramico Giusti, gli oggetti in vetro di Studiozero, gli arazzi di Taftique - Jules Martina Viessers, le opere in ferro di Takirai Design. Galleria dell’Artigianato è un progetto nato nel 2006, promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con Confartigianato Imprese Toscana e Cna Toscana, e realizzato da Artex e con Jean Blanchaert come curatore scientifico, che nasce e si sviluppa per dare visibilità alle eccellenze produttive dell’artigianato artistico toscano: nel complesso universo di questo settore, un posto di rilievo è occupato dagli artigiani che producono pezzi unici e/o piccolissime serie, spesso numerate, sempre di altissimo livello qualitativo e di grande valore, che vanno a costituire un mercato “haut de gamme”, un mercato di nicchia, destinato a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d’arte, musei. Questi artigiani esprimono le loro capacità attraverso produzioni estremamente differenziate sia per quanto concerne i materiali – si va dall’argento alla ceramica, dal cristallo all’alabastro – sia per quanto concerne gli stili. Questo segmento dell’artigianato artistico toscano ha un fortissimo valore culturale e contribuisce a diffondere una nuova immagine dell’artigianato, che identifica queste produzioni con le moderne arti decorative.

Le varie esperienze della Galleria dell’Artigianato hanno dato origine ad un vero e proprio format espositivo che ha raccolto unanimi consensi ed ha permesso di mostrare in varie iniziative – a livello nazionale e, soprattutto, internazionale – il meglio delle produzioni toscane, siano esse ad alto contenuto innovativo e di design o di tipo tradizionale: particolare attenzione dovrebbe essere posta sulle produzioni artigianali, sul “fatto a mano” e sul “su misura”, che permette di coniugare gli aspetti qualitativi con l’esclusività degli oggetti presentati. Il format Galleria dell’Artigianato è sostenuto anche da un sito web dedicato, www.galleriartigianato.it, una vera e propria vetrina di circa 100 aziende toscane di eccellenza, continuamente aggiornata ed implementata. Le pagine di Facebook e Instagram alimentano il continuo scambio di informazioni della community degli artigiani coinvolti nel progetto. Già quattro le mostre, realizzate a Firenze, Grosseto e Pietrasanta da quando è stato possibile tornare in presenza dopo le chiusure dovute alla pandemia: “Splendide Trame”, “Viaggio in Toscana”, “Armonie in bianco” e “Trasparenze”, tutte visibili sul sito web.