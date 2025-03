Firenze, 450 bambini protagonisti al Maggio con ‘Le Streghe di Macbeth’

Firenze, 7 marzo 2925 – Sono 450 i bambini delle scuole primarie di Firenze, in veste di attori e coro di voci bianche, che andranno in scena, a fianco di artisti professionisti, al Teatro del Maggio musicale fiorentino con Le Streghe di Macbeth, riduzione dell'opera di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo, dal 12 al 18 marzo nella Sala Grande del teatro, è il momento conclusivo di All'Opera… Le scuole al Maggio!, progetto della Fondazione Cr Firenze giunto alla 18ma edizione. Prevista una prova generale aperta il 12 marzo alle 20, si spiega in una nota, una recita aperta al pubblico il 15 marzo sempre alle 20, e tre recite riservate alle scuole (13-14 e 18 marzo alle 10.30). In platea, per le recite riservate alle scuole, saranno presenti 4.500 studenti provenienti da 69 istituti scolastici di 32 comuni tra Toscana e Trentino Alto Adige (province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Trento), che parteciperanno "attivamente" cantando dalla platea alcuni brani dello spettacolo attraverso un percorso di formazione ad hoc a cura di Venti Lucenti.

Il progetto si articola in due percorsi; quello principale, riservato alle scuole primarie e secondarie di I grado del comune di Firenze, prevede una serie di incontri a scuola e in teatro che guidano gli studenti e gli insegnanti alla scoperta dell'opera scelta, dei brani corali da cantare e li preparano alla messa in scena. Parallelamente per le classi che vogliono assistere allo spettacolo è previsto un percorso alternativo e possono ricevere una formazione specifica per cantare dalla platea. Lo spettacolo Le streghe di Macbeth ha la regia, la scrittura scenica e i costumi di Manu Lalli; le elaborazioni da Giuseppe Verdi e i brani originali di Luca Giovanni Logi.

A suonare l'Orchestra del Maggio musicale fiorentino diretta da Giuseppe La Malfa e a cantare il Coro del Maggio musicale fiorentino diretto dal Maestro Lorenzo Fratini. Sul palcoscenico anche 16 studenti in Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Per Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze, il progetto "da 18 anni riesce ad appassionare intere classi di bambini e bambine facendo respirare la bellezza del teatro e dell'opera lirica. È questo il grande valore del progetto che abbiamo l'onore di promuovere insieme a Venti Lucenti".