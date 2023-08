Ferragosto, musei civici aperti a Firenze

Firenze, 10 agosto 2023 – Il giorno di Ferragosto si passa nei musei civici fiorentini. Oltre al Museo di Palazzo Vecchio e alla Torre d’Arnolfo saranno aperti al pubblico il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, la Torre della Zecca e il Forte Belvedere, che ospita la mostra Nico Vascellari: Melma, una raccolta di opere realizzate ad hoc per gli spazi fiorentini: video, sculture, collage, installazioni che indagano la relazione tra uomo e natura, intrecciando la dimensione personale dell’artista con quella collettiva. Si potranno dunque visitare il Museo di Palazzo Vecchio dalle 9 alle 19, il Museo Novecento dalle 11 alle 20, il Forte Belvedere dalle 10 alle 20, il Complesso di Santa Maria Novella dalle 12 alle 17,30. Per chi ne volesse approfittarne, la Torre della Zecca, in piazza Piave, sarà aperta tutto il pomeriggio dalle 17 alle 20 con visite ogni mezz’ora. Diverse le attività proposte nei musei cittadini da Muse in occasione della giornata di Ferragosto. A Palazzo Vecchio, oltre alle tradizionali visite guidate al museo (destinate a giovani e adulti alle 10:30, 12, 15 e 16:30) alle 10:15 e alle 11:45 spazio a Vita di Corte (per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni) che permetterà non solo di ammirare lo splendore di quella che un tempo fu residenza del duca Cosimo I de Medici, di sua moglie Eleonora de Toledo e dei loro undici figli, ma anche immaginare i sontuosi banchetti nella Sala Grande e i terrazzi fioriti come giardini e immergersi nella vita quotidiana dei piccoli principi. In programma visite guidate per giovani e adulti anche al Museo Novecento (alle 15 e alle 16:30) dove sono in programma visite guidate alle mostre in corso Lucio Fontana. L’origine du monde, testimonianza dell’indagine dell’artista sulla materia, sulla vita e sul cosmo, The Messages of Gravity di Luca Pozzi e Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence.

Nic.Gra.