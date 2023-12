Fabbrica Europa compie 30 anni, festa alle Cascine

Firenze, 25 dicembre 2023- Fabbrica Europa compie 30 anni e ha organizzato una serata per festeggiare. L’appuntamento è giovedì 28 dicembre dalle ore 17, al Parc Performing Arts Research Centre Firenze al piazzale delle Cascine. “Vi invitiamo a una festa che sarà anche un momento di condivisione dei nostri trent’anni con i cittadini – spiegano da Fabbrica Europa - le istituzioni, gli artisti, gli operatori e gli amici che, dal 1994 a oggi, hanno vissuto o attraversato l’esperienza di Fabbrica Europa. Un invito a brindare assieme a noi e a ripercorrere un bel pezzo di storia sempre con lo sguardo rivolto al futuro”. Fabbrica Europa dal 1994 è stata pioniera dell’Europa a Firenze e in Toscana. Diventando negli anni un riferimento culturale attivo che, oltrepassando limiti e valicando confini, ha costruito ponti e connessioni oltre l’Europa con progetti in Asia, Africa, Canada, Sud America con uno spirito e un’identità ben riconoscibili, legati al mondo delle performing arts, tra danza, musica, teatro, formati interdisciplinari e progetti multimediali o di arti visive. La Toscana, Firenze, la Stazione Leopolda e gli altri spazi della città: la volontà che fino a oggi ha dato forza al Festival è stata quella di creare una casa per gli artisti di tutto il mondo partendo da una vasta rete di relazioni internazionali che rappresenta un vero patrimonio di progetti condivisi. E Fabbrica Europa è viva perché vive per gli artisti e degli artisti, una comunità dinamica e partecipata che con energia creativa ne rinnova senso e idee. Nel corso dei suoi trent’anni, grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Fondazione CR Firenze e dell’Unione Europea, il Festival ha continuato a cercare quella forza, quel senso, quell’essenza capaci di ampliare sguardo, pensiero e prospettiva, alla ricerca di un sempre nuovo stupore e una rinnovata meraviglia che potessero nutrire la visione di artisti, operatori, spettatori e cittadini. La sera del 28 dicembre propone un ricco programma: video mapping, progetto e cura di Tommaso Arosio con materiale d’archivio Luca Ballini / Videolab; immaginari possibili per le città di domani, proiezione del video documentario ‘Fabrica Europa 30 anni’ video Rebecca Lena, storyboard, interviste Alessandro Iachino, e poi musica con Letizia Renzini aka dj Molli. A ingresso libero.

