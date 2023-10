Eredità delle Donne 2023: ci sarà anche l’attivista Carola Rackete

Firenze, 30 ottobre 2023 – Ci sarà anche Carola Rackete all’Eredità delle Donne 2023. L’attivista e ambientalista, nota per lo scontro nel giugno del 2019 con l’allora ministro dell’Interno Salvini, è tra le protagoniste della kermesse. Tra gli altri nomi annunciati, quello di Gigliola Cinquetti, Olesksandra Romantsova, Anna Di Stasio, Donatella Di Cesare, Angelica De Vito, Giorgia Linardi, Natalia Quintavalle, Emanuela Evangelista.

Guardare all’indietro per provare a dirigersi verso un futuro più equo.

Dal 24 al 26 novembre a Firenze appuntamento con l'Eredità delle donne, che si propone di portare avanti, per la ormai tradizionale tre giorni, un omaggio alle ‘Madri della Patria’, titolo scelto per questa sesta edizione: un appello alle donne di ieri e di oggi che con la loro tenacia, la loro autonomia, la loro competenza hanno e possono costruire un mondo migliore.

Il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, si terrà con la consueta diretta on line su www.ereditadelledonne.eu.

"Come è da sempre nel suo corredo genetico, anche quest'anno il festival porta in primo piano la voce delle donne impegnate nei processi di pace – dice Serena Dandini, direttrice artistica del festival -. Il nostro pianeta è in fiamme e le donne, prime vittime di tutte le guerre, sono messaggere e costruttrici di pace. In questo io voglio credere, per questo noi ci vogliamo impegnare. Pensando al terribile conflitto tra Israele e Palestina, senza dimenticare l’Ucraina”.

Tra l’altro, quest’anno le date del festival coincidono con quelle della Giornata Mondiale contro la violenza di genere. Nonostante i passi avanti verso l’equità la violenza di genere non diminuisce. Per quante buone leggi siano state messe in campo e per quante buone intenzioni vengano dichiarate ogni giorno, la rivoluzione culturale necessaria per sconfiggere questo dramma è ancora da compiere. E l’Eredità delle Donne tiene alta l’attenzione anche su questo tema.

La manifestazione è un progetto di Elastica, con la direzione artistica di Serena Dandini. Partner fondatori sono Fondazione CR Firenze e Gucci, con la co-promozione del Comune di Firenze, il patrocino della Regione Toscana, la collaborazione di Elle e la partecipazione di Manifattura Tabacchi, sede principale del festival.

Oltre cinquanta i nomi, tra i più prestigiosi nel panorama contemporaneo, che si susseguiranno all’interno di ben 14 panel a cui si aggiungono approfondimenti, presentazioni e talk.

Come ogni edizione previste due serate speciali (venerdì sera al Teatro Niccolini, sabato in Manifattura Tabacchi) a cura di Serena Dandini che verranno svelate durante la presentazione ufficiale di Eredità delle Donne 2023.

Premi Nobel, Pulitzer, Oscar, personalità ed istituzioni: in sole cinque edizioni, L’Eredità delle Donne ha portato a Firenze più di 400 ospiti da tutto il mondo, per un totale di oltre 700 eventi diffusi in città. Ben 67 mila le presenze fisiche, con un milione di utenti on line e due milioni di impression sui contenuti social per un totale di 60 ore in diretta streaming.