Il 7 maggio torna a Firenze la Domenica Metropolitana

Firenze, 2 maggio 2023 - Domenica 7 maggio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie al supporto di Giotto, love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

A Palazzo Medici Riccardi è in corso la mostra Luca Giordano Maestro barocco a Firenze che permetterà al grande pubblico di apprezzare l’alta qualità e l’estro raffinato dell’artista grazie a moltissime opere arrivate a Firenze da prestigiose istituzioni e che trovano a Palazzo Medici Riccardi una cornice d’eccezione.

Al Museo Novecento è visitabile la mostra Lucio Fontana. L’origine du monde, che con sculture e disegni dell'artista, testimonia la sua indagine sulla materia, sulla vita, sul cosmo. Presso lo stesso museo sono aperte le esposizioni temporanee The Messages of Gravity di Luca Pozzi, concepita come un progetto satellite in orbita intorno all’universo di Lucio Fontana, e Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence, che è dislocata anche in altre prestigiose istituzioni culturali fiorentine.

Al Museo di Palazzo Vecchio si prosegue con la mostra Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto, dove le opere dei due giganti dell’arte vengono accostate e acquistano la potenza evocativa di un sogno. Ai giovani e agli adulti si segnalano, le visite condotte dai mediatori del progetto Amir / Accoglienza Musei Inclusione Relazione a Palazzo Vecchio e al Museo Novecento; inoltre ricordiamo che sarà ancora possibile accedere ai ponteggi allestiti per gli interventi di diagnostica e restauro presso la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine.

Ai bambini sono dedicate numerose attività: al Museo di Palazzo Vecchio potranno partecipare a Vita di corte e La favola della tartaruga con la vela mentre a Palazzo Medici Riccardi potranno sperimentare con il laboratorio Meraviglie dell’arte.

In programma anche le visite Fridays for future e Un centro storico al centro del mondo che permetteranno ai bambini e alle loro famiglie di acquisire consapevolezza dello splendido patrimonio che ci circonda. Tutte le visite guidate e le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone. Gli ingressi ai singoli musei saranno disponibili fino ad esaurimento posti, tranne la Cappella Brancacci che prevede prenotazione obbligatoria.

Nic.Gra.