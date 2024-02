Da Sanremo a Firenze: il 21 ottobre arriva Angelina Mango

Firenze, 15 febbraio 2024 - La Public Relation Group (Prg), società organizzatrice di concerti in Toscana, ha presentato il nuovo cartellone di spettacoli. Fra tutti i nomi spicca quello della vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, che presenterà i suoi brani dal vivo il prossimo 21 ottobre al Tuscany Hall.

Annunciate anche le date del Teatro Verdi dove spicca il concerto del maestro Giovanni Allevi, pronto ad esibirsi il 27 ottobre dopo aver emozionato tutti i telespettatori in diretta tv a Sanremo con il racconto della sua lotta contro il mieloma che lo ha colpito. Il palco del Mandela Forum di Firenze, invece, ospiterà altri protagonisti della kermesse canora come Mr. Rain il 28 novembre, Alessandra Amoroso il 12 dicembre e il ritorno di Gianna Nannini (in duetto con Rose Villain nella serata delle cover di Sanremo) il 14 dello stesso mese.

Tutti questi spettacoli saranno sostenuti dal nuovo partner di Prg 'La Molisana', storico pastificio di Campobasso che ha anche annunciato la donazione di 2.000 kg di pasta alla Caritas di Firenze che andranno a sfamare per due mesi le oltre 1.200 persone che, come ha spiegato il suo presidente Vincenzo Lucchetti, ogni giorno ricevono un pasto caldo. La sponsorizzazione invece prevede un accordo pluriennale: 25.000 euro annui andranno a Prg, mentre 10.000 al Tuscany Hall.