Firenze, un concerto con ‘Le quattro stagioni di Vivaldi’ per fisarmonica

Firenze, 6 giugno 2024 - Il suo stile, particolarissimo, combina una padronanza tecnica impeccabile con una profonda espressività. Tra i maggiori virtuosi al mondo di fisarmonica, Srdjan Vukasinovic sarà solista dell’Orchestra Toscana Classica, nel doppio concerto in programma domenica 9 e lunedì 10 giugno all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Al suo fianco troveremo un’altra giovane e promettente solista, Marina Margheri al violoncello, mentre sul podio salirà Devin Patrick, direttore americano noto per il suo approccio dinamico e innovativo. Srdjan Vukasinovic proporrà uno dei suoi cavalli di battaglia, la trascrizione per fisarmonica de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, mentre ad esaltare le doti di Marina Margheri sarà il "Concerto in do maggiore per violoncello" di Franz Joseph Haydn, tra le pagine più impegnative della letteratura violoncellistica. Srdjan Vukasinovic spazia con disinvoltura dalla classica al jazz, alla world music. Vincitore di prestigiosi concorsi, ha collaborato con numerose orchestre, tra cui la Royal Philharmonic di Londra. Suona una fisarmonica progettata da lui stesso, la prima a quarti di tono al mondo. Il suo stile unico combina una padronanza tecnica impeccabile con una profonda espressività Marina Margheri si è formata alla Scuola di Musica di Fiesole, per poi perfezionarsi alla Haute Ecole de Musique di Losanna. Primo premio in vari concorsi nazionali e internazionali - fra i quali Riviera Etrusca, Musicalnsieme di Asti, Premio Nazionale delle Arti e Premio Crescendo - ha ottenuto numerose borse di studio. Fa parte del quartetto Shaboruz e collabora con prestigiose orchestre. Nato e cresciuto in California, Hughes ha studiato presso il Conservatorio di Musica di Oberlin e ha conseguito ulteriori titoli accademici presso l'Università del Colorado. La sua carriera professionale lo ha portato a dirigere orchestre prestigiose, tra cui la Boulder Symphony, la Arapahoe Philharmonic e la Symphony of the Vail Valley. Inizio ore 21. Biglietto 15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - [email protected]. Concerti nell’ambito della rassegna “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.