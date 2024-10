Centocinquant’anni di Yambo: le mostre e gli appuntamenti

Firenze, 3 ottobre 2024 – Un affascinante viaggio nel ricco immaginario di Yambo, creativo eclettico e visionario è proposto dalla mostra “Yambo alla Marucelliana. Tra pagine di giornali e sogni illustrati“ curata da Erica Lo Vecchio, inaugurata nel pomeriggio del 2 ottobre. Un viaggio tra libri d’epoca illustrati, tavole originali, e pagine del quotidiano La Nazione (del quale è stato redattore, e che patrocina queste iniziative su Yambo) per far apprezzare la sua capacità di infrangere i confini tra generi e arti, e la ricchezza dell’immaginario yambico, che spesso si rivolge alla scienza e in particolare all’astronomia. La mostra resterà aperta fino al 15 novembre con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì (8,30-14); martedì e giovedì (8,30-17).

Intervenendo all’inaugurazione, la vicedirettrice della “Nazione”, Cristina Privitera, ha sottolineato la felice coincidenza dei 150 anni di Yambo con i 165 anni del gornale che renderà omaggio, con un volume, ai tanti grandi personaggi (tra i quali Yambo, appunto) che hanno scritto sulle nostre pagine.

Le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Yambo (Enrico Novelli) si svolgono tra Firenze (dove ha vissuto fino alla morte) e Pisa (dove è nato). Proprio a Pisa, alle 16 di venerdì 4 ottobre verrà inaugurata a Palazzo Blu la mostra “Esploratori dell’infinito. Dal romanzo di Yambo al graphic novel“, a cura di Fabio Gadducci, nell’ambito del Pisa Book Festival 2024. Verranno esposte le tavole originali del fumetto realizzato da Armin Barducci e Davide La Rosa (Baya Comics) tratto dall’omonimo romanzo di Yambo, che descrive una fantasmagorica, ma scientificamente accurata, esplorazione del sistema solare.

La ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Yambo sarà inoltre ricordata da una serie di

incontri con il pubblico, organizzati da Paolo Tozzi (Inaf-Osservatorio Astrofisico di Arcetri che si svolgeranno alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e a INAF – Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Mercoledì 9 ottobre, ore 17:00, Firenze (INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri)

Yambo: vita di un eclettico, con Fabio Gadducci.

Mercoledì 16 ottobre, ore 17:00, Firenze (Biblioteca Marucelliana)

L’esploratore dell’infinito: Yambo tra fantascienza e divulgazione scientifica, con Marco

Ciardi.

Mercoledì 23 ottobre, ore 17:00, Firenze (INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri)

Doppi, sceneggiate, risate: Yambo contro il romanzo contemporaneo, con Federico Appel.

Mercoledì 30 ottobre, ore 17:00, Firenze (Biblioteca Marucelliana)

Il realismo fantastico di Yambo nel fumetto: uomini verdi, automi e avventurieri, con Alberto Becattini.

Mercoledì 6 novembre, ore 17:00, Firenze (INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri)

Nella Luna con Yambo: la scienza come avventura, con Paolo Tozzi

A Pisa, il 12 e 13 ottobre, presso il Centro Congressi Le Benedettine, l’installazione in

Mixed Reality di 3D Academy e DoorsAR, permetterà ai visitatori di Internet Festival di

sperimentare in realtà virtuale le fantastiche ambientazione de "Gli Esploratori dell'Infinito".

Le iniziative si concluderanno mercoledì 13 novembre, con un’intera giornata dedicata ad interventi di Federico Appel, Alberto Becattini, Serena Facci, Fabio Gadducci, Giovanna Lambroni, Marco Ciardi, Luca Mazzei, Paolo Tozzi, Erica Vecchio ed altri ricercatori presso il cinema Arsenale a Pisa, seguiti da una proiezione di film muti di fantascienza tra cui Un Matrimonio Interplanetario di Yambo.