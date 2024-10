Centenario Matteotti: Spini presenta a Firenze “Io vi accuso” di Concetto Vecchio

Firenze, 23 ottobre 2024 – Il libro di Concetto Vecchio 'Io vi accuso', dedicato a Giacomo Matteotti, di cui quest'anno ricorre il centenario dall'assassinio, sarà protagonista in un dibattito organizzato a Firenze il 25 ottobre. Il dibattito si svolge al Teatro Cantiere Florida, in via Pisana, alla presenza dell'autore. A moderare l'evento sarà il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini. La Fondazione Rosselli organizza l'evento insieme all’associazione Murmuris. “Si calcola – ha ricordato Spini – che siano circa 80 i libri e i contributi di vario genere che sono stati editi per quest’anno centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti. E’ una testimonianza dell’attualità, non solo del suo sacrificio ma anche del suo messaggio politico. Il libro di Concetto Vecchio peraltro si segnala per la sua originalità. Giornalista e scrittore, non ha voluto scrivere un libro di storia e nemmeno una biografia; si è messo in cammino sulle tracce di Matteotti, cominciando da Fratta Polesine, il luogo in cui è nato e sepolto e ha cercato di mettersi in rapporto con le fasi della sua esperienza non solo politica ma anche umana. Senza trascurare un’intervista anche a Franco Nero, indimenticabile interprete di Matteotti nel bellissimo film di Florestano Vancini 'Il delitto Matteotti'. Il libro termina con un viaggio all’interno delle vicende della famiglia Matteotti dopo l’assassinio di Giacomo e al triste incontro con la vicenda della spia che il regime aveva messo addosso alla vedova Velia Matteotti e ai suoi figli rimasti orfani in tenerissima età”. “Quindi – ha concluso Spini – un viaggio dell’anima che stimola ciascuno di noi a fare altrettanto e a rapportarsi fino in fondo con la vicenda del segretario del Partito socialista unitario Giacomo Matteotti”.