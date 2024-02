Carnevale di pace al quartiere 5 rinviato al 18 febbraio

Firenze, 9 febbraio 2024 - Il Quartiere 4, viste le previsioni meteo avverse per il fine settimana ha deciso di rimandare il Carnevale di Pace previsto per domenica 11 febbraio a domenica 18 febbraio. Il programma resta immutato: il Carnevale di Pace partirà alle 14:30 da Piazza dell’Isolotto dove avrà inizio il corteo delle sfilate tra musiche e danze fino al parco di Villa Vogel. Lì, dalle 15.45, assisteremo all’esibizione delle varie comunità nella pista di pattinaggio. Contemporaneamente, nel prato, giochi e laboratori per bambini. In collaborazione con comunità e associazioni straniere presenti a Firenze, comitati, scuole e associazioni culturali e sportive del territorio, Scout Agesci e Cngei.