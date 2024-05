Il “dj coca cola” del Poggetto, Aria fresca, Miss Toscana. Per lo spettacolo Carlo Conti rinunciò al posto sicuro in banca a Firenze

Firenze, 22 maggio 2024 – Di strada ne ha fatta tanta nel mondo che sognava quel ragazzo moro con una chioma folta e gli occhialoni, un giovane appassionato di musica che metteva i dischi in consolle e intratteneva il pubblico a “Il Poggetto”, storica discoteca fiorentina. Carlo Conti voleva far parte dello spettacolo ed è facile immaginare la faccia della sua cara mamma Lolette, che lo ha cresciuto con tanto amore da persona straordinaria quale era, quando Carlo gli comunicò che lasciava il posto sicuro in banca per una carriera tutta da costruire. Lo ha lanciato quel formidabile talent scout che si chiama Fernando Capecchi che verso la metà degli anni Ottanta cercava un presentatore per le serate di Miss Toscana. Fernando, che è famoso per trovare i soprannomi curiosi, lo conobbe e lo ribattezzò il “Dj Coca Cola” perché nel manifesto che promuoveva i suoi spettacoli Carlo Conti era scritto con i caratteri del marchio della bevanda planetaria. Carlo accetta senza pensarci la proposta di Capecchi e inizia una collaborazione lunghissima con destinazione successo.

Nei panni di presentatore che saranno i suoi Carlo si trova davvero a proprio agio anche se i tempi e la conoscenza musicale del dj formatosi con i ritmi anni Settanta- Ottanta sono rimasti per sempre nel suo Dna. E infatti arriva l’ingaggio in Rai a “Hit parade estate”, una versione balneare di “Discoring” ma Carlo da persona umile e professionale continua la gavetta sulle Tv regionali e negli spettacoli di piazza. Per uno di questi dal titolo “Cantagiovane” nel 1986 come spalla comica propone a Capecchi un suo amico: Leonardo Pieraccioni. Naturalmente il progetto va avanti e con successo, come quello di “Succo d’arancia”, sempre nel 1986, dove il cast è completato da Giorgio Panariello. I tre moschettieri sono una cosa sola. Una realtà che fa divertire tutti.

Nell’estate di quell’anno Conti conduce per la prima volta la finale regionale di Miss Toscana a Casciana, cittadina termale della Valdera di cui diventerà cittadino onorario. Tre anni dopo scocca l’ora di un altro programma cult “Vernice fresca” che muove i primi passi dal Manila, altra discoteca cult dell’area fiorentina a Campi Bisenzio. Conti ha allargato la sua squadra di comici e ci sono anche Niki Giustini e Andrea Cambi che ci hanno purtroppo lasciato troppo presto. Il successo di “Vernice fresca” non passa inosservato.

Nel 1993 Giancarlo Grottelli, direttore artistico della Bussola, inserisce lo show nel programma estivo dello storico locale di Focette ma nel contempo Carlo si cimenta anche nel parlare di calcio e di Fiorentina, la sua grande passione, nel programma “Stadium” che Cecchi Gori ha inserito nel palinsesto del suo Canale 10. Il rapporto con la Cecchi Gori Group sfocia in una decisione vincente che segna la svolta. Il programma comico ‘buca’ la Tv e sbarca nelle tv nazionali. Nasce il fenomeno “Aria fresca” (con Giorgio Panariello, Graziano Salvadori, Niki Giustini, Alessandro Paci, Katia Beni, Emanuela Aureli e molti altri) su Telemontecarlo dopo la parentesi iniziale su Videomusic. La scelta del titolo è proprio di Carlo che motiva la sua intuizione: “Portiamo una ventata di aria fresca nei rigidi schemi della Tv. “Aria fresca” nel 1995 e 96 è un vero e proprio fenomeno e alla Bussola di Focette dove si produce la diretta (proposta 48 ore dopo in differita) arrivano pullman di fans da tutta Italia che sono pazzi dei tormentoni e delle gags. Conti fa il bravo presentatore e la spalla dei comici che presentano i vari personaggi. Uno spasso e la gente si diverte in sala e davanti alla Tv.

E’ la chiave di volta per arrivare in Rai dove Carlo era già stato nel frattempo con programmi per ragazzi, “Big” su tutti. Mario Maffucci, grande capo struttura Rai crede in quel progetto e nascono i programmi estivi “Su le mani”, “Va ora in onda” e “Cocco di mamma”. Carlo barca a Miss Italia mondo che già conosceva con “Miss Italia nel mondo” e le “Anteprime di Miss Italia”. Poi “I raccomandati” l’era della conduzione di Miss Italia, gli spettacoli teatrali come “Fratelli d’Italia” insieme agli amici di sempre Leonardo e Giorgio. Carlo Conti, il nuovo Pippo Baudo. E l’incoronazione arriva a Sanremo con le tre edizioni di grande successo dal 2015 al 2017. Ci sono anche i tanti format di successo di prima serata su Rai1 ma il cerchio si unisce ancora a Sanremo, all’insegna del Festival. Per Carlo la nuova investitura è il suggello di una carriera straordinaria.