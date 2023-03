Compleanno di Carlo Conti: da Mara Venier a Pieraccioni, gli auguri social

Carlo Conti

Firenze, 13 marzo 2023 – Carlo Conti compie 62 anni. Un 13 marzo di festa per il presentatore toscano, che festeggia con la famiglia e gli amici. Una bella ricorrenza che Conti ha ricordato anche sui social network e in particolare su Instagram. Postando un video in cui si susseguono ritratti di lui stesso da quando era piccolo ai giorni nostri. Un bel collage che Conti ha accompagnato con la scritta: “13/3/1961 …… 62 !!!!!!!!!!!! Ps grazie a tutti per gli auguri”.

E gli auguri social sono arrivati a tonnellate. Sotto il posto sono centinaia i commenti. Tanti di colleghi presentatori o personaggi del mondo dello spettacolo. E così Mara Venier scrive “Auguri Carlo mio”, mentre l’amico di sempre Leonardo Pieraccioni non si smentisce con una battuta delle sue: “Ti conosco da quando avevi la lampada abbronzante a cherosene!! Quanto tempo… AUGURI!!!”.

Tra i messaggi ci sono anche quelli di Virginia Raffaele, di Laura Pausini, di Nicola Savino, di Alessandro Cattelan. E ancora quelli di una grande amica di Carlo Conti come Antonella Clerici che scrive “Auguri amico mio”. E ancora Alessia Ventura, Giovanna Civigillo, moglie di Amadeus, Giorgia, Alberto Matano, Clementino. Una grande festa di compleanno virtuale dunque.