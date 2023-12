Brooke Shields a Firenze con la figlia: vacanza in Italia per l’attrice

Firenze, 28 dicembre 2023 – Vacanza a Firenze per Brooke Shields. L’attrice ed ex modella, lanciata nel firmamento cinematografico con una pellicola rimasta storica, “Laguna Blu”, si è soffermata per qualche giorno nel capoluogo toscano insieme alla figlia Rowan Francis Henchy, avuta da Chris Hency. Sono molti i vip che hanno scelto Firenze per le festività.

Tra gli altri volti femminili conosciuti in vacanza qui anche Alessandra Mastronardi, l’attrice volto conosciutissimo de “I Cesaroni”. Per Brooke Shields sono giorni tra arte e shopping a Firenze, tra selfie su Ponte Vecchio e in via Tornabuoni. “Ricordando il giorno del Ringraziamento passato con mia figlia”, scrive sui social Brooke Shields accompagnando le foto. Scatti che dunque dovrebbero risalire alla seconda metà di novembre, visto che appunto il Giorno del Ringraziamento quest’anno è caduto il 23 novembre.

Il volto di Brooke Shields venne alla ribalta negli Anni Ottanta con “Laguna Blu”, pellicola considerata scandalosa per l’epoca. Tra i film in cui ha recitato, “Amore senza fine”, “Lo scapolo d’oro” e “Mariti in affitto”. Tra le sue storie d’amore, quella con Andre Agassi nel 1997, culminata nel matrimonio che si interruppe due anni dopo.