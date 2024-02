The King of colors, la prima biografia di Enrico Coveri

Firenze, 23 febbraio 2024 - La storia di Enrico Coveri diventa un libro, che sarà presentato lunedì 26 febbraio a Firenze, nel giorno in cui si festeggia la nascita dello stilista scomparso nel 1990 a 38 anni. Il volume si intitola 'Enrico Coveri The King of Colors', è firmato da Silvio Balloni ed edito da Gruppo Editoriale, e sarà presentato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del Sindaco di Firenze e delle persone che collaborarono e resero grande la storia dello stilista, che amava i colori forti e le paillettes, elemento distintivo del brand, usate in modo rivoluzionario.

Nel pomeriggio alla libreria Giunti Odeon andrà in scena un dibattito cui parteciperà anche Francesco Martini Coveri, direttore artistico della maison e nipote del fondatore. Saranno proiettati anche dei video inediti che tratteggiano i momenti più importanti della vita professionale di Coveri. "Da tempo desideravamo festeggiare Enrico e il suo amore per la città che lo aveva adottato. - dice Francesco Martini Coveri - Motivo per cui abbiamo scelto di raccontare la sua vita con un evento aperto a tutta quella Firenze che vorrà celebrare con noi il giorno del suo compleanno".