Babbo Natale arriva a Firenze calandosi da Palazzo Vecchio. Ecco quando

Firenze, 16 dicembre 2023 - Babbo Natale arriva a Firenze calandosi da Palazzo Vecchio. Accadrà domenica 17 dicembre alle ore 12.15 in piazza della Signoria. Occhi puntati all’insu dunque. Santa Claus, appeso a robuste funi, comincerà a calarsi dalla facciata di Palazzo Vecchio insieme ai suoi aiutanti elfi. Nella discesa srotoleranno piano piano un grande striscione con gli auguri alla città.

Poi, una volta a terra, distribuiranno ai bambini presenti in piazza le caramelle offerte da Conad e resteranno a disposizione per le foto di rito. Stesso spettacolo sabato 6 gennaio, alle ore 11.30, quando toccherà alla Befana e alle sue aiutanti scendere dall’arco di piazza della Repubblica e dal palazzo di Rinascente.

Una performance che si rinnova grazie all’intesa con JT&T srl, la real estate company promotrice dell’operazione di sviluppo del Palazzo dell’Arcone. Torna, sempre domenica 17 dicembre, la ‘Babbonatalata’ organizzata dall’Associazione Culturale Classic Special Firenze, la parata di decine di Babbi Natale in moto che saliranno al piazzale Michelangelo dopo una sfilata nel cuore della città a portare tanti doni alle associazioni che aiutano i più fragili nel territorio, concludendo l’iniziativa al Parco degli animali di Ugnano che per l’occasione sarà aperto al pubblico per la Festa dei doni.

La Babbonatalata Classic Special Firenze nasce nel 2015 quando un gruppo di amici legati dalla passione per la motocicletta, oggi membri dell'Associazione Culturale Classic Special Firenze, decidono di promuovere una manifestazione per aiutare e raccogliere fondi per alcune associazioni che operano attivamente sul territorio: Parco degli animali, Caritas, Admo, Alpaha e Helios onlus. In quell’occasione ci furono una quarantina di moto e sessanta Babbi Natale, numeri destinati a crescere anno dopo anno arrivando a coinvolgere centinaia di motociclisti.

Per l'edizione del 2023 è stato istituito un unico punto di raccolta attivo nella giornata del 16 dicembre situato in Piazza Ferrucci dalle 10 alle 17. Domenica 17 dicembre alle ore 9 il ritrovo sarà al Parco delle Cascine, nell’area pedonale Viale Lincoln, vicino alla ruota panoramica e al villaggio di Babbo Natale dove sarà ancora possibile, per chi non avesse potuto il giorno precedente, portare doni per le realtà coinvolte. La parata in moto avrà inizio alle 9:30 con l’arrivo a piazzale Michelangelo alle 10:30 (dove avverrà la prima consegna a Caritas) e la conclusione al Parco degli Animali (con la seconda consegna a favore del canile). A seguire il Classic Special Firenze porterà i regali ai ragazzi seguiti da Alpaha Onlus visitando il loro centro. La festa continuerà con un pranzo il cui ricavato andrà a favore di Admo e Helios Onlus.

